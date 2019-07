Governo: Brunetta (FI), fa fuggire buoni investitori, arrivano solo speculatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Renato Brunetta il governo "fa fuggire i buoni investimenti e attrae soltanto i peggiori, prevalentemente speculativi". Il responsabile economico di Forza Italia, scrive in una nota che "alla crisi economica, che non accenna a diminuire e che avrà pesantissime ripercussioni sui saldi di finanza pubblica, si aggiunge anche la pesantissima crisi industriale che si è esacerbata negli ultimi mesi, con l'aumento esponenziale dei tavoli di crisi presso il Mise, dei posti di lavoro a rischio, stimati in circa 300 mila e della cassa integrazione, soprattutto straordinaria, che è raddoppiata nel solo mese di giugno. Basti pensare - aggiunge Brunetta - al caso Mercatone Uno, con quasi duemila lavoratori coinvolti, all'Ilva, ormai a un passo dalla chiusura dello stabilimento di Taranto da parte della nuova proprietaria Arcelor-Mittal, alla vicenda Alitalia, al caso Whirpool di Napoli, e a migliaia di altri casi minori di imprese che chiudono per andare ad aprire in altri paesi più virtuosi. E come non dimenticare la crisi del commercio, con Confesercenti che ha lanciato l'ennesimo allarme sulla chiusura di negozi (ormai 14 al giorno, in media) e che, avanti di questo passo, rischia di creare un disastro occupazionale, economico e sociale? La totale assenza di una politica industriale e di una strategia economica credibile da parte di Lega e Movimento cinque stelle sta creando in Italia una vera e propria selezione al contrario: gli investimenti buoni fuggono e si attraggono solo i peggiori, prevalentemente quelli speculativi. D'altronde, l'incertezza e l'instabilità sono tradizionalmente foriere di speculazione e la speculazione è proprio l'amara eredità che tocca all'Italia per effetto del sovranismo e del populismo giallo-verde", conclude Brunetta. (Com)