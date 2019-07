Iran: viceministro Esteri, al lavoro con partner accordo nucleare su nuove misure per aggirare sanzioni

- L’Iran e in cinque restanti paesi firmatari del Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa) stanno lavorando non al meccanismo finanziario Instex, ma anche ad altre misure volte ad aggirare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa a Vienna il viceministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi dove si tiene la riunione straordinaria della Commissione del Jcpoa, noto anche come accordo sul nucleare iraniano, a cui partecipano funzionari di Iran, Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Unione europea. "Stiamo organizzando diversi incontri con esperti con l’obiettivo di trovare le soluzioni applicabili in modo che l'Iran possa continuare ad usufruire delle entrate frutto della revoca delle sanzioni” frutto dell’accordo firmato nel 2015, ha sottolineato Araghchi. “Una di queste misure è l’Istex. Il sistema non sta ancora funzionando, ma è nella sua fase finale di lancio”, ha aggiunto. "Abbiamo deciso di compiere altri passi pratici in altri settori, compresi l'energia e il commercio", ha sottolineato il viceministro iraniano. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, Araghchi ha avuto diversi incontri bilaterali con i rappresentanti delle potenze firmatarie del Jcpoa prima della riunione straordinaria, tra cui il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Helga Maria Schmid, e i funzionari di Russia e Cina. (segue) (Res)