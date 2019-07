Cassino: nonna 71enne rapina portafogli e aggredisce donne in mercato, arrestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settantuno anni ma non dimostrarli, almeno quando si tratta di mettere a segno un borseggio. I carabinieri di Piedimonte San Germano hanno colto in flagranza di reato e arrestato una donna, di 71 anni appunto, residente in provincia di Potenza, coniugata, bracciante agricola e già in passato autrice di furti. L'anziana aveva asportato abilmente un portafoglio dalla borsa di una signora al mercato settimanale, ma è stata scoperta dalla figlia della vittima che dopo una breve colluttazione è riuscita a recuperare il maltolto. La donna a quel punto ha tentato la fuga e aggredito chi le sbarrava la strada. Quando ha colpito una donna che cercava di fermarla i carabinieri, insospettiti dal tumulto, sono intervenuti e hanno arrestato l'anziana signora che accusata del reato di rapina impropria si trova adesso al carcere femminile di Rebibbia. (Rer)