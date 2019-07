Ucraina-Russia: ministero Esteri Kiev protesta contro presenza premier Medvedev in Crimea

- Il ministero degli Esteri ucraino ha emesso una nota di protesta in relazione al viaggio in Crimea di una delegazione russa guidata dal primo ministro Dmitrij Medvedev. Lo ha riferito il servizio stampa del ministero di Kiev. "Il viaggio sfidava ripetuti avvertimenti dall'Ucraina", si legge nella dichiarazione. Questa mattina il primo ministro russo è arrivato a Sebastopoli per partecipare ai festeggiamenti in occasione della Giornata della Marina militare russa. Nelle scorse settimane il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha affermato che la Russia esaminerà la proposta avanzata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riguardo l’organizzazione di un incontro a Minsk con l’omologo Putin, per discutere la questione della Crimea e del Donbass. “Si tratterebbe di un formato del tutto nuovo: dobbiamo prima di tutto valutare il suo potenziale e la sua eventuale utilità prima di dare una risposta concreta”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, sottolineando che gli Stati Uniti, anch’essi proposti come mediatori del processo, non fanno parte del formato di Minsk per la risoluzione del conflitto in corso nel Donbass. (segue) (Res)