Libia: forze Haftar annunciano nuovo raid aereo su Misurata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l’aviazione dell’Lna ha lanciato ben sette attacchi aerei contro i siti militari del Governo di accordo nazionale (Gna) e roccaforti delle milizie nelle città di Misurata e Sirte. I raid di ieri hanno preso di mira un sito di montaggio di droni turchi e sistemi di difesa aerea situati presso l’Accademia aeronautica di Misurata. Più volte, nel corso dell’ultimo mese, l’Esercito nazionale libico ha accusato la Turchia di fornire sostegno militare alle forze legate al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Il portavoce di Haftar, Ahmed al Mismari, ha annunciato lo scorso 28 giugno il divieto di volo per tutti gli aerei provenienti e diretti in Turchia, nonché l'arresto di tutti i cittadini turchi sul territorio libico. Non solo: Mismari ha dichiarato su Twitter che gli aerei da guerra dell'Lna "attaccheranno tutte le navi e gli interessi turchi in Libia". Proprio a seguito di questa minaccia l’Lna ha arrestato a fine giugno sei marinai turchi a Brega, nell’est della Libia, impiegati a bordo di una nave libica, per poi rilasciarli il primo luglio dopo le pressioni del governo di Ankara. (Lit)