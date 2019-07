Carabiniere ucciso: Gelmini (FI), errori non distraggano da vero crimine che è assassinio servitore Stato

- Per Mariastella Gelmini "il caso della foto dell'assassino del carabiniere non deve essere strumentalizzato contro le forze dell'ordine: il vero crimine è l'efferato omicidio di un servitore dello Stato". La presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera aggiunge: "Dai vertici dell'Arma sono arrivate parole nette e sagge e ci saranno i conseguenti accertamenti. Chi ha sbagliato dovrà spiegare il suo comportamento, ma ciò non ci può distrarre neanche per un attimo dal gravissimo reato di cui è macchiato il giovane statunitense e dalla concreta solidarietà agli uomini in divisa che, spesso a prezzo della vita, proteggono la nostra sicurezza. Né l'episodio può minimamente mettere in discussione la nostra vicinanza all'Arma dei Carabinieri e alla famiglia dei vice brigadiere Cerciello Rega", conclude Mariastella Gelmini.(Rin)