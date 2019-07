Milano: Comune vuole acquisire beni confiscati da dedicare a emergenza abitativa

- Il Comune intende inoltrare richiesta, attraverso una formale manifestazione di interesse, per l'acquisizione gratuita di quattro unità immobiliari confiscate alla criminalità organizzata. Si tratta di piccoli appartamenti, tra i 43 e i 47 metri quadrati, che si trovano tutti nel palazzo di via Lancetti 24. La richiesta verrà formalizzata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata (Anbsc). L'utilizzo dei quattro appartamenti, qualora venissero conferiti all'Amministrazione, sarà vincolato ad usi sociali, come sempre in questi casi, tramite gestione diretta o assegnamento in concessione a titolo gratuito ad associazioni, fondazioni e cooperative del settore. (segue) (com)