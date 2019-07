Iraq: identificato settima persona coinvolta in attacco ristorante a Erbil del 17 luglio

- La forze di polizia della regione autonoma del Kurdistan iracheno hanno identificato la settima persone sospettata di essere coinvolta nell’attacco armato del 17 luglio in un ristorante di Erbil, provocando la morte di un diplomatico del consolato generale turco e di due civili curdi. Lo riferisce l’emittente curda “Rudaw”. Il settimo sospetto dell’attacco di Erbil sarebbe Siyako Baki Abdulkerim e il suo nome sarebbe stato menzionato durante l’interrogatorio delle altre sei persone coinvolte nell’attacco che ha ucciso il diplomatico turco Osman Kose. Nei giorni scorsi la polizia curda ha diffuso la fotografia di Abdulkarim invitando la popolazione a fornire informazioni su di lui. Nei giorni scorsi il Consiglio di sicurezza della regione autonoma del Kurdistan ha pubblicato un video che mostra i filmati dell'attacco all'interno del ristorante HuQQabaz e una confessione video del principale sospettato, il turco Mazlum Mohammed Zaki . Nel video Zaki dichiara: “Mi chiamo Mazlum Mohammed Zaki. Sono nato a Diyarbakir nel 1992. Sono venuto in Kurdistan nel 2015 per lavorare". Zaki e altre cinque persone, tre curdi e due turchi sono stati arrestati dalle autorità di sicurezza di Erbil per la loro presunta collaborazione nell’attacco e per appartenenza al gruppo terroristico Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Lo scorso 24 luglio il comandante del Pkk, Bahoz Erdal, ha diffuso un comunicato in cui nega il coinvolgimento del gruppo terroristico nell’attacco ad Erbil, ma ha comunque elogiato l’azione.(Irb)