Energia: memorandum d’intesa tra romena Transgaz e giapponese Itochu per progetti in Europa

- La società romena incaricata del trasporto gas, la Transgaz, di proprietà dello Stato e la giapponese Itochu Corporation hanno firmato un protocollo d'intesa per progetti nel campo delle infrastrutture del gas in Europa. Lo ha annunciato la stessa società romena sul suo sito web. Il memorandum, che include anche Romgaz (più grande produttore di gas naturale in Romania) è stato firmato considerando l'intenzione di Transgaz di espandere la propria attività nel settore delle infrastrutture energetiche europee, nonché l'esperienza di Itochu nella valutazione e nello sviluppo di progetti infrastrutturali di alta qualità nella protezione dell'ambiente, nel settore del gas in Europa. (Rob)