Carabiniere ucciso: spunta chiamata al 112, "mi hanno derubato e chiedono un riscatto per la borsa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi hanno rubato la borsa, sto a piazza Gioacchino Belli, però questi ragazzi li chiamo e mi chiedono il riscatto in soldi. Io purtroppo devo fare una denuncia. Dentro avevo i documenti, codice fiscale, patente. Se potete venire almeno vi dò il numero, se loro mi rispondono voi potete rintracciarli. Mi sono anche scappati perché gli sono corso appresso con la bicicletta ma non li ho presi". Sono le parole di Sergio Brugiatelli che, nella chiamata al 112, avverte le forze dell'ordine di avere subito un furto. Nell'audio Brugiatelli spiega: "Mi chiedono dei soldi, sennò non mi danno la borsa con i documenti. Sto in piazza Belli, con la bicicletta grigia davanti al bar, sto con pantaloncini blu e scarpe bianche. Almeno vi dò il numero e proviamo a chiamare, almeno per i documenti".(Rer)