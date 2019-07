Carabiniere ucciso: Di Maio, equiparare vittime del dovere a quelle del terrorismo

- "Quello che è accaduto al vice brigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, ci lascia ancora senza pace. In queste ore leggiamo tante ricostruzioni, mentre la famiglia è immersa nel dolore. Come già ho anticipato ieri, chiederò di destinare parte del ricavato dal taglio dei nostri stipendi da parlamentari al fondo di assistenza predisposto dall'Arma, per sostenere i familiari non solo di Mario ma anche degli altri caduti, in passato, per difendere il Paese". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "C'è un passo in più che però - aggiunge - possiamo compiere. Ed è quello di equiparare il trattamento delle vittime del dovere a quello delle vittime del terrorismo. È un tema dibattuto da tempo a cui il Parlamento deve rispondere. C'è già una legge del MoVimento 5 Stelle depositata dal nostro senatore Gianmarco Corbetta. Spero che si riesca presto ad incardinare in commissione e che il testo trovi il supporto di tutte le forze politiche. In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati". (Rer)