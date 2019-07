Roma: chiusa dal Questore per 10 giorni nota discoteca a Capannelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusa per dieci giorni una rinomata discoteca di via delle Capannelle a Roma, di giorno frequentata come impianto sportivo e la sera autorizzata come luogo di trattenimenti danzanti e concerti all'aperto nonché somministrazione di alimenti e bevande nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Il provvedimento emesso dal Questore di Roma, Carmine Esposito, si è reso necessario dopo che, a seguito di un controllo nella notte del 20 luglio scorso, era stata riscontrata musica ad alto volume e la presenza di circa 1200 persone intente a ballare in violazione alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione temporanea per intrattenimenti danzanti rilasciata dal Comune di Roma. In particolare, i balli e la musica venivano interrotti soltanto alle ore 4:40, quando il gestore, anche per la presenza delle forze dell'ordine, ha invitato gli avventori ad uscire dal locale. Gli agenti hanno accertato, inoltre, che nel locale venivano somministrate le bevande alcoliche ben oltre le ore 3:00 in contrasto con la normativa nazionale. La discoteca in questione, era già stata teatro in diverse circostanze di risse ed aggressioni, complice anche l'abuso di alcol. Nella notte del 30 giugno scorso, infatti, a seguito di una violenta lite originata all'interno del locale, ben cinque ragazzi erano dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Uno dei ragazzi coinvolti nella rissa, denunciando i fatti, aveva riferito di essere stato colpito con una radio ricetrasmittente alla fronte da un addetto alla sicurezza. Pertanto l'amministratore del locale era stato già deferito per la violazione delle prescrizioni imposte dalla licenza.(Rer)