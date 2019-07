Albania: ambasciatore francese a Tirana, crisi politica non si risolve con diplomatici stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi politica in Albania non può essere risolta dai diplomatici stranieri ma dagli albanesi stessi. Lo ha detto l’ambasciatore francese a Tirana, Christine Vasac, secondo quanto riportato dall’emittente albanese “Top Channel”. "Non posso nascondere che la situazione è quella di una crisi politica. Non ho dubbi sul fatto che ci siano persone ragionevoli a tutti i livelli, che cercano una soluzione. Sapete abbastanza bene che questa situazione non può essere risolta da diplomatici stranieri”, ha spiegato il capo missione ad un evento pubblico, ricordando la “positiva” e recente telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo Ilir Meta. L'ambasciatore ha poi commentato le posizioni dei Paesi Bassi e della Germania in merito al ripristino del regime dei visti per gli albanesi. "Questo non è stato completamente finalizzato, perché c'è ancora tempo in ottobre e molte cose possono succedere in ottobre. L'Albania, come gli altri paesi della regione, ha il proprio posto nell'Ue”, ha affermato Vasac. (segue) (Alt)