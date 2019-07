Albania: ambasciatore francese a Tirana, crisi politica non si risolve con diplomatici stranieri (4)

- La richiesta per una mediazione dell'Osce è stata avanzata da Meta, quando nel tardo pomeriggio ha ricevuto a Tirana il segretario generale Greminger. In visita ufficiale nella capitale albanese per discutere con le autorità i preparative sulla presidenza dell'organizzazione il prossimo anno. Commentando la situazione politica in Albania, Greminger ha dichiarato di sperare "che l'impasse possa essere risolto il prima possibile. La soluzione dovrà venire dall'interno. E' necessario che tutti gli attori politici vengano impegnati per il funzionamento della democrazia", ha sottolineato Greminger, a margine di una conferenza stampa con il ministro albanese degli Esteri Gent Cakaj, prima di incontrare Meta. "La partecipazione alle istituzioni democratiche e' l'unica via legittima per avere la forza e l'influenza politica", ha detto Germinger, aggiungendo che "il dialogo viene realizzato rispettando la costituzione e le istituzioni legittime". Il segretario generale dell'Osce ha detto che la sua organizzazione "è disposta ad offrire il proprio sostegno, ma nessuna soluzione potrà essere duratura se non saranno coinvolti tutti gli attori". (segue) (Alt)