Albania: ambasciatore francese a Tirana, crisi politica non si risolve con diplomatici stranieri (5)

- Il centro destra si è rivolto alle proteste di piazza per chiedere le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama e l'istituzione di un governo transitorio che preparare le elezioni anticipate. L'opposizione ha boicottato anche le elezioni amministrative del 30 giugno. Il parlamento albanese si è rivolto nei giorni scorsi ufficialmente alla Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa, per avere una sua opinione giuridica sulla natura e il ruolo di un capo dello Stato in una Repubblica parlamentare, a seguito dell'inchiesta avviata neo confronti del presidente Ilir Meta. Le procedure nei confronti di Meta sono state avviate subito dopo la sua decisione di annullare il 30 giugno quale data per le elezioni amministrative, ritenuta dalla maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama "un atto in violazione della Costituzione". La proposta di rivolgersi alla Commissione di Venezia è stata avanzata la scorsa settimana da Klotilda Bushka, deputato della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama e membro della commissione d'inchiesta parlamentare. (segue) (Alt)