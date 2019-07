Albania: ambasciatore francese a Tirana, crisi politica non si risolve con diplomatici stranieri (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 101 voti a favore e soli 6 contrari, il parlamento albanese, composto da 140 membri, ha approvato due settimane fa l'istituzione dell'apposita commissione d'inchiesta per la rimozione del presidente della Repubblica dal suo incarico. Nel suo intervento in aula il premier Rama ha usato toni duri, dichiarando che "Meta non è più solo un avversario del governo, ma il nemico dichiarato della stessa Costituzione, non è solo l'uomo che ha ispirato l'offensiva distruttiva contro le elezioni e la riforma giudiziaria, ma il nemico autoproclamato del parlamento. Non è solo il politico che teme la giustizia, ma la rappresentazione di tutti quelli che lo temono e che con l'aggressione anche nei confronti dei nostri partner statunitensi ed europei ci ha fatto vergognare, come parlamentari, come cittadini, come popolo e Stato", ha dichiarato Rama. (segue) (Alt)