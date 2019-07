Albania: ambasciatore francese a Tirana, crisi politica non si risolve con diplomatici stranieri (9)

- La Commissione d'inchiesta ha tempo fino a tre mesi per analizzare la situazione e valutare gli atti del presidente della Repubblica. Al termine del suo operato, la Commissione dovrebbe approvare un rapporto da sottoporre al parlamento, con la proposta se rimuovere o meno il capo dello Stato. Spetterà comunque alla Corte costituzionale dire l'ultima parola. Attualmente, inoltre, la Corte costituzionale albanese non è in funzione, in quanto 8 dei 9 membri che la compongono si sono dimessi o sono stati bocciati durante il processo di valutazione dei magistrati previsto nel quadro della riforma giudiziaria. Secondo le previsioni, la Corte dovrebbe tornare ad essere operativa nelle prossime settimane. (Alt)