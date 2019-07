Carabiniere ucciso: le condoglianze della famiglia Lee Elder, scioccati e sgomenti per accaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia di Finnegan Lee Elder, arrestato a Roma insieme al connazionale americano Christian Gabriel Natale Hjort, per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ha espresso il proprio cordoglio in un comunicato pubblicato da Abc. "Siamo scioccati e sgomenti per quanto accaduto. Esprimiamo le più profonde condoglianze alla famiglia del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega", si legge nella nota. Finnegan Lee Elder è accusato, perché reo confesso, di essere l'autore materiale dell'accoltellamento, mentre il suo amico, Christian Gabriel Natale Hjort, è accusato di complicità nel delitto. Ai due nella serata di ieri, a quanto si è appreso, è stato confermato il fermo. (Rer)