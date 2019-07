Maltempo Lazio: Cangemi, cordoglio per giovane morta a Fiumicino, accelerare su calamità naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di quanto avvenuto nella notte a Fiumicino per il maltempo, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, ha espresso "profondo cordoglio alla famiglia della giovane che questa notte, a Fiumicino, ha perso la vita travolta dalla tromba d'aria, un lutto che addolora un'intera comunità alla quale ci stringiamo tutti". Cangemi aggiunge: "Il maltempo ancora una volta ha colpito violentemente il territorio di Fiumicino lasciando intere aree devastate; in consiglio regionale ci attiveremo per fare in modo che si dichiari in tempi rapidi lo stato di calamità naturale e poter procedere con gli interventi necessari".(Com)