Cinema America: associazione denuncia altra aggressione, Francesco picchiato perché aveva nostra maglietta

- Ancora un'aggressione ai danni dell'associazione Cinema America. Lo denunciano su Facebook i ragazzi dell'associazione che in un post scrivono: "Francesco è stato aggredito questa notte perché indossava la nostra maglietta mentre partecipava a un concerto di beneficenza contro la leucemia a Frosinone, in ricordo di un suo amico morto sei anni fa. La vittima, 33 anni e ricercatore universitario in bio-fisica, è stata prima minacciata nei bagni poi inseguita e picchiata". Il post aggiunge: "I tre aggressori, che ci riferiscono essere di estrema destra, oltre ad avergli strappato la maglia gli hanno rotto gli occhiali che indossava. Tutta la nostra solidarietà a Francesco. Nessun passo indietro".(Rer)