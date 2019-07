Romania: possibile referendum per inasprire pene contro stupratori dopo morte 15enne

- Il governo romeno starebbe prendendo in considerazione un referendum per istituire pene più severe per i reati di femminicidio, stupro e pedofilia, dopo le proteste di massa a Bucarest contro la gestione da parte delle autorità della morte di una ragazza di 15 anni. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva tedesca “Deutsche Welle”, il primo ministro Viorica Dancila ha anche chiesto sforzi per ridurre i tempi di reazione delle autorità in casi simili, dopo che la polizia è arrivata solo 19 ore dopo che la ragazza aveva ripetutamente telefonato al numero di emergenza del paese. Il capo della polizia nazionale romena Ioan Buda, insieme a due funzionari della contea, è stato rimosso dall’incarico venerdì scorso mentre nella serata di ieri circa duemila persone sono scese in piazza nella capitale rumena per onorare la morte della ragazza. I manifestanti hanno accusato i funzionari di polizia di "indifferenza, incompetenza e mancanza di empatia", accendendo delle candele di fronte al ministero dell’Interno. Un meccanico di 65 anni, di nome Gheorghe Dinca, è stato arrestato perché sospetta dell'omicidio della giovane romena, in attesa di che si completi l’indagine. L’uomo è accusato di stupro, omicidio e traffico di minori. (Rob)