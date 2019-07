Carabiniere ucciso: D'Uva (M5s), restituzioni nostri stipendi a fondo Arma per famiglie caduti

- Il capogruppo M5s alla Camera, Francesco D'Uva annuncia che il Movimento raccoglie "l'appello dell'Arma a dare il nostro contributo per alleviare, per quanto possibile, il dolore della famiglia del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Come anticipato da Luigi Di Maio - precisa D'Uva - chiederemo ai nostri iscritti di poter destinare parte dei nostri stipendi al fondo di assistenza predisposto dall'Arma, per sostenere famiglie come quella di Mario che soffrono per un loro caro, perso per andare a servire lo Stato. Mario - continua D'Uva - solo qualche settimana fa aveva portato la sua donna all'altare. Era un coetaneo che ha dato la sua vita per la nostra pubblica sicurezza. Come accade in queste tragedie a soffrirne le conseguenze è sempre la famiglia, alla quale viene strappata via una persona cara, un punto di riferimento importante. Adesso lo Stato e tutti i suoi rappresentanti sono in debito. Pertanto invitiamo anche le altre forze politiche a unirsi a noi in questa proposta di solidarietà", conclude Francesco D'Uva. (Rin)