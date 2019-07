Tav: M5s, è antistorico e non conviene e sul blog delle stelle spiega i perché del "No"

- Non tutto quello che conviene economicamente "sulla carta" bisogna farlo, afferma questa mattina il "blog delle stelle" del M5s introducendo una lunga lista di argomenti contro la realizzazione del Tav Torino-Lione."Non ci si può immolare in nome del Pil sull'altare degli sprechi. Anche un incidente stradale aumenta il Pil, perché l'ambulanza consuma benzina, la spesa sanitaria aumenta e i veicoli distrutti dall'incidente magari devono essere riacquistati. Non per questo dobbiamo promuovere politiche che aumentino gli incidenti stradali", esordisce il post del Movimento cinque stelle. "L'Unione europea ha messo più soldi per la Torino-Lione? In realtà non è proprio così: ha solo fatto sapere che si impegnerà a farlo. Se il tuo datore di lavoro o un tuo cliente non ti pagano ma ti dicono "tranquillo, ti pagherò, poi lo faccio", senza dirti quando come e perché, qualche dubbio ti viene o no? All'Europa non puoi chiedere flessibilità per investire su scuola, sanità e opere pubbliche utili ai cittadini ma, all'improvviso e senza un perché, ecco che aumenta il finanziamento per fare un treno merci e bucare una montagna. Non è che questi soldi, in realtà, all'Italia non servono ma sono solo un altro favore alla Francia di Macron? Non vi viene il dubbio? E pensare che sul Tav c'è chi si schiera proprio con Macron: Renzi, la Boschi e Berlusconi", continua il Blog del M5s. (segue) (Rin)