Tav: M5s, è antistorico e non conviene e sul blog delle stelle spiega i perché del "No" (2)

- "Non possiamo accettare che miliardi di euro di soldi degli italiani siano sperperati per un'opera che non serve a nulla - è scritto ancora nel post del M5s - non possiamo non opporci con tutte le nostre forze. Pensate se potessimo spendere questi miliardi per aumentare le pensioni dei disabili, per costruire asili nido, per aiutare i pendolari italiani. Niente di tutto questo: per il partito del cemento la priorità è bucare una montagna e portare nel 2035 le merci da Torino a Lione con le tecnologie di 16 anni prima! Una follia assoluta! Inoltre, che impatto ambientale avrà il Tav? per realizzare l'opera - continua il M5s - bisognerà scavare per 20 anni con la creazione di cantieri che genereranno impatti diretti enormi sull'ambiente e sulle persone che vivono sul territorio. Parliamo dell'emissione di milioni di tonnellate di Co2 e conseguente produzione di polveri sottili nell'arco di 20 anni di lavori. Non solo: bucare una montagna con la possibile presenza di amianto, uranio e gas radon metterà in pericolo la salute di tutti, per non parlare dell'inquinamento delle falde acquifere. I treni ad alta velocità hanno un consumo energetico elevatissimo e, per quanto riguarda la produzione di Co2 e particolato, il Tav risulta essere addirittura più inquinante del trasporto autostradale". (segue) (Rin)