Tav: M5s, è antistorico e non conviene e sul blog delle stelle spiega i perché del "No" (3)

- Il Movimento 5 stelle spiega, poi, perché in Parlamento voterà contro la realizzazione del Tav. "Come si può votare a favore in Parlamento di un'opera inutile, antistorica, dannosa, che sarà pronta nel 2035 quando il futuro l'avrà già riposta nell'angolino dell'inservibilità e dell'inefficacia, è un mistero per tutti noi. Battaglieremo finché ne avremo la possibilità, con la consapevolezza che già oggi esiste l'Hyperloop, un supertreno che raggiunge i 1.223 km/h viaggiando in un tubo interrato o appoggiato su piloni, senza quindi consumare suolo. Si potrebbe andare da Milano a Bologna in 9 minuti. Nove minuti! Servirebbe solo un po' di visione e un po' di coraggio. Un giovane italiano - conclude il post - nel 2035 cosa penserà di un'opera obsoleta e inutile come il Tav Torino-Lione? Il futuro non è ciò che conviene economicamente oggi, il futuro è una visione nuova del mondo. Il Movimento 5 Stelle guarda al futuro e dovrebbero farlo anche gli altri partiti! Restiamo orgogliosamente No-Tav". (Rin)