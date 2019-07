Lavoro: M5s, in un anno disoccupazione dal 10,9 al 9,9 per cento

- Sul "Blog delle stelle" il M5s affronta il tema lavoro rivendicando i risultati di un anno di governo con la disoccupazione calata di un punto dal 10,9 al 9,9 per cento. "Per creare occupazione bisogna abolire i diritti? C'è chi la pensa così - afferma il M5s -. Le ultime politiche attuate in Italia dal Pd sono infatti figlie di questa idea. Eppure, doveva proprio essere la 'sinistra' a garantire e preservare i diritti dei lavoratori. Un anno fa circa, l'Istat pubblicava i dati sull'occupazione relativi al mese di giugno. La disoccupazione era al 10,9%, il numero di occupati in calo di ulteriori 4 mila unità, mentre continuavano a crescere indiscriminatamente i contratti a termine, segnando il nuovo record di 3 milioni 105 mila di contratti. Oltre 3 milioni di lavoratori precari. Un record del quale il precedente governo andava evidentemente fiero, visto che si trattava di un effetto diretto delle politiche da loro attuate. Potevano avere l'umiltà di imparare dagli errori, di riconoscere che le loro ricette si erano rivelate sbagliate e fallimentari. Rimettersi in careggiata. E invece si sono ostinati a contrastare il Decreto Dignità. Il primo provvedimento che ha cominciato per davvero a smantellare il Jobs Act, ripristinando diritti persi e rimediando ai tanti danni fatti". (segue) (Rin)