Lavoro: M5s, in un anno disoccupazione dal 10,9 al 9,9 per cento (2)

- "A un anno dall'approvazione di questo decreto - continua il M5s sul blog - la risposta alla domanda di prima è chiara. Riconoscere maggiori diritti ai lavoratori, non fa aumentare la disoccupazione. A dirlo sono proprio i dati: il tasso di disoccupazione è al suo valore minimo dal 2012 (9,9 per cento, un punto percentuale in meno rispetto a un anno fa) e il tasso di occupazione è al 59 per cento. Il dato più alto dal 1977, ovvero, dall'anno in cui l'Istat ha cominciato a rilevarlo. Il lavoro precario, quello che stava crescendo a dismisura, ha lasciato finalmente spazio al lavoro stabile. E' iniziato un significativo processo di trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Trasformazioni che ora risultano quasi raddoppiate, da 125 mila a 219 mila: +75,5 per cento. I problemi nel mondo del lavoro sono tanti e la strada è lunga. Non c'è lavoro senza dignità, di questo siamo convinti. La nostra è una rivoluzione culturale e di civiltà", conclude il post sul "Blog delle stelle". (Rin)