Roma: rapina a mano armata a Ciampino, arrestati due uomini di 56 e 52 anni

- B.G. e V.M., rispettivamente di 56 e 52 anni, sono finiti in manette perché responsabili di rapina aggravata con l'uso delle armi ai danni di due ragazzi, di cui uno minorenne. La rapina avvenuta nella serata del 15 luglio scorso in piazzale Kennedy a Ciampino, nei pressi della stazione ferroviaria due giovani che sono state avvicinati da due uomini, di cui uno armato di pistola, che dopo averli minacciati si sono impossessati di una borsa a tracolla contenente il portafogli e il telefono. Dalle testimonianze delle due vittime e dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione, i poliziotti hanno individuando i due rapinatori che venerdì mattina sono stati arrestati. I due malviventi si erano dati alla fuga allontanandosi dal comune di Marino, ma sono stati rintracciati e catturati in località Lido di Ostia. Al momento dell'arresto erano ancora in possesso dell'arma usata per compiere la rapina.(Rer)