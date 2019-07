Carabiniere ucciso. Nastri (FdI): sospendere prof Novara, ministro Bussetti intervenga

- "Sconcerto e incredulità per la gravità delle affermazioni che denotano assenza di valori civici e morali, al limite del vilipendio dell'Arma dei Carabinieri". A scriverlo, in un'interrogazione al ministro dell'Istruzione, è il senatore di Fratelli d'Italia, Gaetano Nastri, riguardo il commento pubblicato da una professoressa di Novara su Facebook sulla tragica morte del vicebrigadiere Cerciello. Nastri, in particolare, sottolinea "l'assoluta gravità di tali considerazioni anche perché provengono da un rappresentante dell'istituzione scolastica il cui ruolo fondamentale, come previsto peraltro dalla Costituzione, è quello di trasmettere cultura, rispetto altrui e contribuire alla formazione scolastica". Da qui la richiesta al ministro di "provvedimenti disciplinari volti all'immediata sospensione dall'esercizio dell'insegnamento". (Com)