Maltempo: Labriola (FI), subito interventi per affrontare emergenza climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata di Forza Italia, Vincenza Labriola, "la morsa di maltempo che in queste ore sta attanagliando l'Italia è l'altra faccia della medaglia del riscaldamento globale e del repentino cambiamento climatico. Forti temporali, grandinate e improvvisi nubifragi hanno colpito le regioni centro-settentrionali, provocando tre morti, persone evacuate, e ingenti danni al sistema economico locale. Le immagini che circolano sui social e nei telegiornali mostrano scene apocalittiche", afferma Labriola. "La frequenza di questi fenomeni estremi - aggiunge - dovrebbe indurre ad affrontare in sede europea la flessibilità per la messa in sicurezza delle nostre città, con interventi strutturali e investimenti sulla prevenzione. Inoltre, bisogna intervenire a livello globale sui cambiamenti climatici ed è grave che un mese fa sia saltato l'accordo sulle emissioni zero entro il 2050. I leader europei non hanno trovato l'intesa perché Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca ed Estonia si sono opposte. Questo è vergognoso, tutti gli scienziati concordano e denunciano che abbiamo poco tempo per intervenire sui cambiamenti climatici, invertendo la tendenza e investendo su nuovi sistemi di produzione industriale", conclude la deputata di FI.(Rin)