Politiche sociali: a Milano il Comune stanzia 5,3 mln per servizi ai senza dimora (2)

- A queste soluzione se ne aggiungono altre, non oggetto della delibera: 40 posti letto dedicati alla degenza di persone senza dimora dimesse dagli ospedali e dai pronto soccorso che hanno bisogno di particolari attenzioni e cure. 500 posti presso Casa Jannacci, il più grande luogo di accoglienza di natura pubblica d'Europa. 10 posti riservati per l'accoglienza emergenziale notturna di persone che le unità mobili convincono la sera ad andare in struttura. Nel corso della procedura di coprogettazione saranno assegnati un massimo di 80 punti su 100 per la proposta progettuale e un massimo di 20 punti per il cofinanziamento proposto (per un minimo del 10% della spesa complessiva dell'Amministrazione). Tutti gli ospiti verranno coinvolti in un progetto personalizzato di reinclusione sociale, al quale è subordinata la permanenza negli appartamenti e nei centri che si intende comunque temporanea. Saranno inoltre previsti meccanismi di incentivazione per i gestori delle strutture che mettano in campo percorsi che promuovano l'autonomia e indirizzino all'uscita. "Dal 2011, quando il dormitorio di viale Ortles rappresentava l'unica unità di offerta residenziale permanente, a oggi il sistema di accoglienza dei senza fissa dimora si è consolidato e ha più che triplicato i posti a disposizione, oltre alla qualità dell'accoglienza - dichiara l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. Per la gestione di questa attività vengono messi a disposizione circa 4 milioni di euro all'anno. Proseguiremo in questa direzione, con l'obiettivo che a Milano nessuno sia più costretto a vivere in strada". (segue) (com)