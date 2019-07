Politiche sociali: a Milano il Comune stanzia 5,3 mln per servizi ai senza dimora (3)

- Alle soluzioni alloggiative, si aggiungono diversi servizi dedicati agli homeless: dal 2018 è attivo 24 ore su 24 il numero unico (0288447646) a cui i cittadini possono telefonare per segnalare per persone senza dimora in condizioni di fragilità. Il servizio prevede l'attivazione di unità mobili che raggiungono sul posto la persona e la gestione dei 10 posti letto notturni riservati a chi accetta un posto per la notte. Il Comune è inoltre convenzionato con 10 centri diurni attrezzati affinché chi non ha una casa possa avere un posto dove usufruire dei servizi igienici, delle docce e mangiare. È attivo inoltre in via Sammartini 120 il centro aiuto della Stazione Centrale che, oltre a ricevere le richieste di assistenza e a smistare le persone nei centri dove c'è posto, offre anche diversi altri servizi specifici. Data la strategicità del Casc, è previsto il potenziamento dell'equipe con l'inserimento di nuove figure professionali che seguiranno i senzatetto nei percorsi di autonomia. Infine sono attivi in città 5 sportelli per la cosiddetta "residenza fittizia" che si occupano di garantire a chi vive per strada il diritto alla residenza anagrafica che è indispensabile per richiedere la carta di identità o accedere al servizio sanitario nazionale. (com)