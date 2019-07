Maltempo Lazio: Montino (sindaco Fiumicino), chiesto stato calamità e sospesi eventi, ancora rischio forti venti

- A seguito di quanto accaduto nella notte sul territorio di Fiumicino, in particolare in zona Focene, si è riunito il Comitato operativo comunale. Il sindaco Esterino Montino ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità e sospeso tutti gli eventi estivi in segno di lutto per la ragazza morta a causa di una tromba d'aria. "Ho appena emesso un'ordinanza con cui avviamo le procedure per chiedere che la Regione riconosca lo stato di calamità, soprattutto per Focene e le aree più colpite dal forte maltempo della notte scorsa - dichiara Montino in una nota -. Intanto, per rispetto alla memoria della ragazza deceduta questa mattina e al dolore della sua famiglia, tutte le attività culturali e di intrattenimento previste per oggi sul territorio comunale sono sospese. Inoltre, nel giorno dei funerali della giovane donna, sarà proclamata una giornata di lutto cittadino". Il sindaco ha poi reso noto che l'allerta meteo sul territorio non è ancora rientrata e ha aggiunto: "L'allerta meteo non è rientrata. Nelle prossime ore continuerà la pioggia e soprattutto il forte vento che è la cosa che ci preoccupa di più. Per queste ragioni raccomando a tutti la massima prudenza e cautela. Non uscite di casa e rimanete quanto più possibile al riparo". Infine rispetto alla soluzione delle criticità il sindaco ha spiegato: "Insieme agli assessori e al comandante della Polizia locale abbiamo visitato tutte le abitazioni colpite dalla tromba d'aria per una prima stima dei danni. Abbiamo disposto la presenza di un mezzo dotato di braccio meccanico per la rimozione dei detriti più pesanti provocati dalla tromba d'aria. Nelle prossime ore su via dei Polpi ci saranno alcuni scarrabili dell'Ati dove sarà possibile portare i propri rifiuti. Al momento non ci risultano problemi alle strutture tali da determinare l'evacuazione di chi vi abita, ma il monitoraggio è continuo e proseguirà nelle prossime ore". All'incontro presso il Coc di Fiumicino erano presenti il sindaco Esterino Montino, gli assessori, tutte le strutture comunali (tra cui anche la Polizia locale e l'Ati), oltre che i Vigili del fuoco, la Polizia e i Carabinieri.(Com)