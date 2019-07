Difesa: sistema antimissile israeliano Arrow-3 supera test in Alaska

- Il sistema di difesa aerea israeliano Arrow-3, realizzato con l’appoggio degli Stati Uniti, ha superato i test di intercettazione di un missile reale in Alaska. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa israeliano in una nota. I test sono stati condotti in collaborazione con l’Agenzia missilistica americana (American Missile Defense Agency, Mda). Questa è la prima volta che il sistema Arrow 3 riesce a intercettare un vero missile. Secondo il ministero della difesa, i lanci sono stati fatti in Alaska "per effettuare test delle capacità del sistema che non si possono fare in Israele". I test sono stati condotti dalla Israel Aerospace Industries e dal ministero della Difesa insieme all'Aeronautica israeliana in un campo di prova in Alaska. Arrow 3 ha lo scopo di intercettare missili balistici all'esterno dell'atmosfera. I test hanno dimostrato con successo la capacità di "colpire per distruggere " fino a tre obiettivi ad alta quota fuori dall'atmosfera, ha affermato il ministero della Difesa. Nella nota il ministero ha riferito aggiunto che un radar statunitense AN \ TPY2 - del tipo di stanza in Israele - è stato utilizzato nei test, dimostrando con successo il collegamento operativo tra il radar di rilevamento statunitense e i sistemi missilistici israeliani. (segue) (Res)