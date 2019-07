Difesa: sistema antimissile israeliano Arrow-3 supera test in Alaska (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrow 3 rappresenta la prossima generazione di sistemi di difesa aerea, in grado di attaccare obiettivi da grandi distanze e altezze a una velocità molto più elevata rispetto a quelli attualmente in servizio. Oggi le Forze armate israeliane utilizzano il sistema Arrow 2, che è operativo da alcuni anni e anche una versione precedente di Arrow 3, fornita nel gennaio 2017. Il nuovo sistema attualmente in fase di sperimentazione garantirà probabilmente alle Forze armate israeliane la possibilità di affrontare scenari più complessi, in particolare alla luce delle tensioni sempre più forti nell’area del Golfo Persico. (segue) (Res)