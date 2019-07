Difesa: sistema antimissile israeliano Arrow-3 supera test in Alaska (3)

- Lo scorso 26 luglio un funzionario del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, citato dall’emittente “Cnn”, ha riferito che l'Iran ha testato un missile balistico a medio raggio, lo Shabaab-3, con una gittata di oltre mille chilometri. Secondo un funzionario statunitense citato dall’emittente “Cnn”, il missile non rappresenta una minaccia per le navi o le basi statunitensi, tuttavia la valutazione dell'intelligence rileva gli sforzi dell'Iran per migliorare la portata e l'accuratezza dei suoi missili. Ieri sera un funzionario iraniano attraverso l’agenzia di stampa “Mehr”, ha dichiarato che i test missilistici condotti nei giorni scorsi dall’Iran hanno solamente un scopo difensivo e non rappresentano una minaccia per altri paesi. “I test missilistici dell'Iran sono per le sue esigenze difensive. Questa capacità missilistica non è contro nessun paese e mira solo a rispondere a possibili aggressioni", ha riferito la fonte. "L'Iran non ha bisogno del permesso di alcuna potenza internazionale per la sua autodifesa”, ha aggiunto. (Res)