Governo: Brunetta (FI), crescita zero nel 2019 costringe a varare misure pro-cicliche

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, annuncia che "mercoledì prossimo l'Istat pubblicherà la stima preliminare del tasso di crescita del Pil italiano relativo al secondo trimestre dell'anno. Gli analisti - nota Brunetta - prevedono che questo sia pari a zero o, addirittura, negativo per il -0,1 per cento. Dati che confermerebbero una crescita pari a zero per tutto il 2019 e che metterebbero in estrema difficoltà il governo giallo-verde nella scrittura della già proibitiva maxi manovra finanziaria del prossimo ottobre". (segue) (Com)