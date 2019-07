Governo: Brunetta (FI), crescita zero nel 2019 costringe a varare misure pro-cicliche (2)

- "Un Pil pari a zero - aggiunge Brunetta - restringerebbe ancora di più le già scarse risorse disponibili per la prossima Legge di Bilancio, che l'esecutivo si è impegnato con la Commissione europea ad effettuare attraverso tagli alle tax expenditures, che aumentano la pressione fiscale diretta sui contribuenti, e una seria spending review, oltre all'aumento previsto dell'Iva. Tutte misure tanto obbligatorie quanto pro-cicliche, ovvero con effetti restrittivi sulla nostra economia. Una vera e propria trappola infernale nella quale l'Italia è finita, frutto delle politiche economiche fallimentari del governo giallo-verde che hanno puntato tutto sull'aumento della spesa pubblica assistenzialista, anziché sul taglio delle tasse e sull'aumento degli investimenti", conclude Renato Brunetta. (Com)