Ungheria: opposizione critica parole Orban contro politiche liberali

- L’opposizione ungherese ha criticato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, per le parole utilizzate durante il raduno annuale estivo all’università di Baile Tusnad (Tusnadfurdo), nella parte centrale della Romania. Nel suo intervento, il premier ha detto ieri che il vero punto della politica illiberale sarebbe la libertà cristiana. "Le politiche orientate verso la libertà cristiana riguardano il lavoro per proteggere tutto ciò che i liberali trascurano, dimenticano o disprezzano", ha affermato il premier ungherese. Il parlamentare socialista Istvan Ujhelyi ha attaccato Orban e la “retorica”, utilizzata a suo dire dal capo di governo, per “mascherare che i membri della sua famiglia e i suoi amici hanno accumulato ricchezza senza precedenti". Ujhelyi ha accusato il primo ministro di aver creato "uno stato di mafia cleptocratica di alto livello" negli ultimi anni sottolineando “il quasi collasso del sistema sanitario ungherese o il deliberato degrado del sistema educativo”. Mentre l’ex premier e leader della Colazione democratica (Dk), Ferenc Gyurcsány ha affermato su suo profilo Facebook che il governo vuole “soggiogare gli ungheresi al proprio potere dittatoriale e creare un senso di costante minaccia". Nel suo discorso Orban ha affermato ancora che “i liberali odiano gli illiberali perché sono guidati da una mentalità imperialista basata sull'esclusività”, aggiungendo che mentre la laicità del territorio può favorire i liberali, "c'è qualcosa dalla nostra parte che si può dire che sia bello, libero e giusto; qualcosa che può essere riassunto come libertà cristiana”.(Res)