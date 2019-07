Carabiniere ucciso: Pedica (Pd), Rai trasmetta in diretta funerali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Rai domani trasmetta in diretta la cerimonia funebre del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. L'Italia intera è in lutto per una morte assurda". È quanto chiede Stefano Pedica del Pd in una nota. "La tragica morte di Mario ha suscitato grande emozione in tutto il Paese. Ecco perché mi sembra giusto trasmettere in diretta i funerali", conclude.(Com)