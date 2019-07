Varese: muore durante motocross nei boschi di Castiglione olona

- Questa mattina, alle ore 08.30, degli escursionisti a piedi inviano una richiesta di soccorso dai boschi di Castiglione olona perché hanno rinvenuto a terra un motociclista di moto da cross in presunto arresto cardiaco. Vengono inviati i soccorsi che arrivati sul luogo constatano il decesso dell'uomo, dovuto, dalle prime ipotesi, a un trauma in moto di cui non sono ancora note le cause. (com)