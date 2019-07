Serbia-Kosovo: commissario Ue Hahn auspica ripresa dialogo dopo elezioni Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha annunciato le proprie dimissioni dopo essere stato convocato all'Aja dal Tribunale speciale per i presunti crimini di guerra commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo stesso Haradinaj si è poi avvalso della facoltà di non rispondere quando si è presentato ai magistrati della corte speciale. Il premier kosovaro ha poi indetto per oggi una seduta governativa da lui presieduta, spiegando che intende mantenere le funzioni ad interim fino alla formazione di un nuovo governo. Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha nel frattempo annunciato per la prossima settimana l'avvio di consultazioni con le forze politiche al fine di stabilire una data per le prossime elezioni nel paese. (Seb)