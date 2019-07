Serbia: ministro Esteri Dacic, Repubblica Centrafricana non riconosce sovranità Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Centrafricana (Car) è il quattordicesimo Stato che ha chiarito la sua posizione nel non riconoscere l'indipendenza del Kosovo. A sostenerlo è il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, in un intervento all’emittente di Belgrado “Rts”. Il ministro ha presentato una nota ufficiale che ha dichiarato di avere ricevuto ieri sera dalla Repubblica Centrafricana. Il capo della diplomazia di Belgrado si è recato in visita lo scorso anno nel paese dove ha incontrato il presidente, Faustin-Archange Touadéra. Dacic ha osservato che le autorità di Pristina sostengono che la Repubblica Centrafricana abbia riconosciuto il Kosovo, mentre durante la sua visita, il suo presidente si sarebbe detto “sorpreso” per questo fatto. "Dopo la mia richiesta, avevano condotto un'indagine se questa decisione fosse stata presa dalla Repubblica Centrafricana o meno, e conclusero che il paese non aveva rilasciato alcuna dichiarazione che riconoscesse l'indipendenza del Kosovo". Secondo Dacic, la Repubblica Centrafricana non ha accettato documenti in cui si riconosca la sovranità di Pristina, dal momento che il paese africano "non può prendere una posizione contraria al diritto internazionale". Pertanto, "la Car sostiene fortemente la ripresa del dialogo e sostiene i valori di base e la sovranità di tutti gli Stati, in particolare della Repubblica di Serbia", ha concluso Dacic. (Seb)