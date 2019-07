Carabiniere ucciso: Tripodi (FI), governo agisca a tutela forze ordine

- Basta con i tentennamenti e gli slogan, dice Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio. "Il governo ha il preciso dovere di garantire la tutela delle donne e degli uomini che, con abnegazione quotidiana, servono il paese. Proprio con questo spirito - prosegue Tripodi - il 24 luglio scorso abbiamo incontrato i rappresentanti del Cocer interforze, i quali ci hanno evidenziato le gravi difficoltà in cui versa il comparto, aggravate dai continui rinvii dell'esecutivo. Basti pensare agli impegni assunti dal presidente Conte e dal ministro Trenta nell'ultima campagna elettorale rimasti fino ad oggi lettera morta nei cassetti di Palazzo Chigi. Dal mancato riordino delle carriere e dei contratti di lavoro, all'adeguamento di mezzi vetusti, fino a una migliore dotazione di equipaggiamenti, problematiche queste ultime per altro illustrate durante un nostro recente question time in commissione Difesa”. (segue) (Com)