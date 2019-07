Carabiniere ucciso: Tripodi (FI), governo agisca a tutela forze ordine (2)

- "Forza Italia, pertanto - conclude Maria Tripodi - non solo continuerà a recepire le istanze delle forze dell'ordine ma anche a proporre misure concrete a tutela delle stesse, come più volte ribadito dal presidente Berlusconi, dalla nostra consulta Difesa e Sicurezza e ancora da Mara Carfagna. Sostenere i nostri militari potenziandone organico e dotazioni con preziose risorse destinate a misure assistenzialiste come il reddito di cittadinanza, credo sia oltre che necessario non più procrastinabile". (Com)