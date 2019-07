Venezuela: Cabello, forze degli Stati Uniti entreranno "probabilmente" nel paese

- Le forze militari degli Stati Uniti entreranno "probabilmente" in Venezuela. E' l'opinione espressa dal vicepresidente del Partito socialista venezuelano (Psuv), Diosdao Cabello, intervenuto ieri al Forum di San Paolo, conferenza dei partiti politici di sinistra e altre organizzazioni dell'America Latina e dei Caraibi che si chiude oggi a Caracas. “Siamo pochi, un piccolo paese, e siamo molto umili: è probabile che i Marines degli Stati Uniti entrino (nel paese)", ha detto Cabello citato dai media locali, aggiungendo che "il loro problema sarà uscirne". Cabello, che presiede l'Assemblea nazionale costituente (Anc), un organo legislativo fedele al presidente Nicolas Maduro che non è riconosciuto dall'opposizione, non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue dichiarazioni. Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela sono aumentate quest'anno da quando il leader dell'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione, Juan Guaidò, ha invocato la costituzione per autoproclamarsi presidente ad interim a gennaio in attesa di nuove elezioni, sostenendo che la rielezione del presidente socialista Nicolas Maduro nel 2018 fosse illegittima. Gli Stati Uniti e la maggior parte delle democrazie occidentali hanno riconosciuto Guaidò come legittimo leader. L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha finora preferito continuare ad agire tramite sanzioni e azioni diplomatiche per spingere Maduro a dimettersi, ma non ha escluso l'azione militare come opzione. (segue) (Brb)