Venezuela: Cabello, forze degli Stati Uniti entreranno "probabilmente" nel paese (2)

- Le tensioni fra Washington e Caracas si sono ulteriormente aggravate lo scorso 19 luglio, quando le autorità venezuelane hanno denunciato una "insensata" e "rischiosa" manovra di un velivolo Usa che quel giorno ha sorvolato la regione di Maiquetia, nel nord del Venezuela, provocando la reazione della Difesa aerea di Caracas. “Lo scorso 19 luglio il ministero della Difesa, attraverso il comando di difesa aerospaziale integrale, ha attivato il protocollo previsto a fronte dell’ingresso nella regione di Informazione di volo di Maiquetia di un velivolo non identificato, che non presentava un piano di volo né era stato segnalato”, ha denunciato la Difesa di Caracas sul suo profilo Twitter. “Questa insensata operazione ha posto a rischio il traffico aereo. Aerei della Difesa sono decollati in missione di riconoscimento e assistenza, a cui l'aereo in questione ha reagito spegnendo il sistema di transponder per evitare di essere identificato”, si legge. (segue) (Brb)