Venezuela: Cabello, forze degli Stati Uniti entreranno "probabilmente" nel paese (5)

- A livello internazionale le richieste di ristabilire un corretto equilibrio democratico nel paese sudamericano non cessano. Di recente un rapporto della Commissione internazionale dei giuristi (Icj) ha invitato le autorità venezuelane a prendere "misure immediate" per ripristinare le istituzioni democratiche e il funzionamento dello stato di diritto in Venezuela, incluso lo scioglimento dell’Assemblea nazionale costituente. Inizialmente pensata per preparare una nuova Costituzione, si legge nello studio dal titolo “Nessuno spazio per il dibattito”, l’Assemblea nazionale costituente è stata usata per usurpare le funzioni legislative, al fine di adottare misure elettorali, amministrative e legislative in sostegno dell’esecutivo. Il testo mostra come l’Assemblea nazionale costituente, istituita il 4 agosto 2017 a seguito di un decreto esecutivo del presidente Nicolas Maduro, abbia di fatto sostituito il parlamento costituzionalmente eletto, l'Assemblea nazionale. “L’Assemblea nazionale costituente è stata creata unilateralmente da Maduro, senza il sostegno popolare attraverso referendum, in violazione delle Costituzione, e da allora ha agito in modo incontrollato e al di fuori dello stato di diritto”, ha detto Sam Zarifi, segretario generale della Commissione. (Brb)