Iran: funzionario iraniano, test missilistici hanno scopo difensivo

- I test missilistici condotti nei giorni scorsi dall’Iran hanno solamente un scopo difensivo e non rappresentano una minaccia per altri paesi. Lo ha dichiarato una fonte delle Forze armate iraniane all’agenzia di stampa “Mehr”. “I test missilistici dell'Iran sono per le sue esigenze difensive. Questa capacità missilistica non è contro nessun paese e mira solo a rispondere a possibili aggressioni", ha riferito la fonte. "L'Iran non ha bisogno del permesso di alcuna potenza internazionale per la sua autodifesa”, ha aggiunto. (segue) (Res)