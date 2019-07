Iran: funzionario iraniano, test missilistici hanno scopo difensivo (2)

- Lo scorso 26 luglio un funzionario del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, citato dall’emittente “Cnn”, ha riferito che l'Iran ha testato un missile balistico a medio raggio, lo Shabaab-3, con una gittata di oltre mille chilometri. Secondo un funzionario statunitense citato dall’emittente “Cnn”, il missile non rappresenta una minaccia per le navi o le basi statunitensi, tuttavia la valutazione dell'intelligence rileva gli sforzi dell'Iran per migliorare la portata e l'accuratezza dei suoi missili. Il test missilistico giunge tra le crescenti tensioni con gli Stati Uniti, segue la decisione del presidente Donald Trump di ritirarsi dall'accordo nucleare con l'Iran. (segue) (Res)